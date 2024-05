Occhio a Martinez Quarta: se non rinnova, può cedere alle tentazioni del Napoli

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa un riepilogo circa tutte le cessioni che dovrebbero riguardare la Fiorentina a giugno.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa un riepilogo circa tutte le cessioni che dovrebbero riguardare la Fiorentina a giugno. Tra queste c’è anche quella di Lucas Martinez Quarta.

A breve, arriverà in Italia l'agente del difensore centrale. L'argentino è in scadenza nel giugno 2025 e se non verrà prolungato, è possibile che ceda alle tentazioni del Napoli che lo segue da tempo.