Occhio al centrocampista: c’è anche una soluzione in Premier League

Il Napoli lavora al mercato e all'arrivo di diversi giocatori a gennaio, la priorità è il difensore centrale ma si lavora anche a centrocampo. Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Manna ha chiesto all’Empoli di Jacopo Fazzini (21), sul quale però ha una sorta di opzione morale la Lazio. Nel mirino c’è pure Casadei (Chelsea). In Colombia si sbilanciano: Richard Ríos, 24 anni, centrocampista (Palmeiras), piacerebbe al Napoli, che sembra però avere altro per la testa.