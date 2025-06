Oggi il primo annuncio in entrata e l'attesa per quello più importante

vedi letture

Seppur a piccoli passi, ma entra già nel vivo il mercato del Napoli. Dopo il prolungamento di un anno di Juan Jesus, ed in attesa della ratifica dell'accordo con Alex Meret, quest'oggi è il giorno di Luca Marianucci, primo acquisto dell'estate dei Campioni d'Italia. In realtà gli accordi ci sono da un bel po', quasi subito dopo il mercato invernale, ma in mattinata sarà a Villa Stuart per le visite mediche prima di recarsi a Castel Volturno per la firma e quindi l'annuncio di rito. Il classe 2004 gi ieri ha parlato da giocatore del Napoli, raccontando dei primi messaggi con Di Lorenzo e Politano, ma lo diventerà ufficialmente quest'oggi per circa 9mln di euro, la stessa cifra che il Napoli ha incassato dal Betis per il riscatto di Natan, annunciato ieri dal club spagnolo, ma in organico prenderà il posto di Rafa Marin come under alle spalle dei tre centrali (che dovrebbero però diventare quattro con un ulteriore arrivo ed in pole c'è sempre Beukema del Bologna).

In attesa di KDB

Ieri Kevin De Bruyne ha terminato gli impegni con il Belgio, risultando decisivo per il gol-vittoria nel 4-3 al Galles all'88'. Una rete pesantissima per gli equilibri del girone di qualificazione. Ora c'è da formalizzare il trasferimento a Napoli: gli accordi ci sono ma gli uffici legali stanno ultimando i dettagli contrattuali. Difficile possa essere anche lui in giornata a Villa Stuart, ma si attendono novità eventualmente per le prossime 24-48 ore per annunciare quello che rappresenterà il volto-copertina del mercato del Napoli.

Tutto rinviato per Osimhen

Il Napoli sperava di finalizzare la cessione all'Al-Hilal, con cui aveva l'intesa per i 75mln di euro della clausola, sfruttando la finestra di mercato per il mondiale per club. Il no del nigeriano, diventato definitivo ieri nonostante settimane di trattative e una proposta d'ingaggio da oltre 40mln di euro, ha fatto tramontare l'affare e riaperto la possibilità di un nuovo tormentone. L'ingaggio di 12mln di euro già la scorsa estate ha frenato le big inglesi, ma su Osimhen resta forte il Galatasaray. Il timore in casa Napoli, però, è di ripercorrere la scorsa estate col giocatore in ritiro e le trattative nel vivo ad agosto inoltrato.