Olivera, rinnovo vicino: pronto a legarsi al Napoli fino al 2029, le cifre

Matias Olivera è vicino al prolungamento del contratto con il Napoli. Stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, il difensore uruguaiano firmerà il rinnovo fino al 2029, con opzione fino al 2030: la cifra dell'ingaggio annuale dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,2 milioni di euro.

Mathías #Olivera is getting closer to extend his contract with #Napoli until 2029 (€2,2M/year) with the option for 2030. #transfers