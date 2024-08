Ultim'ora Osimhen-Al Ahli, dall’Arabia annunciano: “E’ fatta! Ingaggio da 40mln per 4 anni!”

Victor Osimhen più vicino alla Saudi Pro League? Sì, secondo indiscrezioni piovute direttamente dall'Arabia Saudita, dalla testata Saudi Sport: "L'Al Ahli conclude il suo accordo ufficiale con il nazionale nigeriano Victor Osimhen, attaccante del Napoli, per un periodo di quattro stagioni, in cambio di 160 milioni di euro, e la firma ufficiale è tra poche ore". Si attendono ulteriori conferme dai media europei.

