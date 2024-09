Osimhen-Galatasaray, volo prenotato: ultimi dettagli e poi partenza per la Turchia

Victor Osimhen al Galatasaray in prestito, ormai ci siamo. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, il club turco ha già prenotato un volo per portare il bomber nigeriano ad Istanbul se tutto andrà secondo i piani. Infatti il Galatasary ha già definito tutti i termini del prestito con il Napoli, ma non è ancora concluso del tutto l'accordo con il calciatore.



🚨🟡 Galatasaray have booked a flight for Victor Osimhen if all goes to plan with the player.



Loan deal done and agreed with Napoli, details still being completed on Osimhen side before his travel to Istanbul.



⏳⌛️ pic.twitter.com/nGUBzG8z9I