Osimhen, il Chelsea offre prestito con obbligo! Romano: “Al Ahli-Napoli alle fasi finali”. La situazione

Il Chelsea si è recato in serata a Napoli per presentare un'offerta ufficiale per Victor Osimhen: prestito con obbligo di riscatto. A riferirlo su X è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

Nel frattempo, il club inglese discute i termini salariali con il nigeriano. L'Al Ahli è alle fasi finali della trattativa con il Napoli! Ma l’accordo avverrà solo se le trattative del Chelsea non andranno a buon fine.

🚨 Chelsea have approached Napoli tonight to submit an official bid for Victor Osimhen.



Loan with OBLIGATION to buy.



Meanwhile, Chelsea discuss salary terms with Victor.



↪️🇸🇦 Al Ahli are at final stages of talks with Napoli! But deal ONLY happens if Chelsea talks collapse.