Osimhen in stand-by, ma il PSG non bada a spese: preso Neves per una cifra monstre

Victor Osimhen è regolarmente presente a Castel di Sangro. Il nigeriano è in predicato di lasciare gli azzurri in estate ma ancora lontano dalla cessione, come testimonia la sua presenza in ritiro. La trattativa con il Paris Saint Germain ancora non si sblocca, ma intanto i francesi sono attivissimi sul mercato e hanno chiuso un colpo importante per la mediana.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, i parigini sono vicinissimi a João Neves del Benfica per 70 milioni di euro e il cartellino di Renato Sánches. Il PSG vuole chiudere l’affare la prossima settimana.

🚨 Paris Saint-Germain are closing in on João Neves deal! New, positive round of talks again today.



PSG want to get it sealed next week.



Details of package being discussed after €70m fee + players to include for Benfica, like Renato Sánches.



