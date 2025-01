Osimhen, ipotesi Man United a gennaio: Amorim vuole una punta, c'è un'alternativa

Il mercato invernale sta entrando nel vivo, ecco che viene scomodato un nome pesante. Victor Osimhen potrebbe andare subito al Manchester United, stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato. Il nuovo allenatore dei Red Devils, Ruben Amorim, ha richiesto l'acquisto di un centravanti è quello del nigeriano è tra i primi nomi in lista, ma non l'unico.

Il Manchester United infatti ha sondato il terreno anche per lo svedese Viktor Gyokeres, dallo Sporting Lisbona. Se i Red Devils dovessero mandare in porto una di queste operazioni, prosegue Schira, a quel punto si potrebbe liberare Joshua Zirkzee. Arrivato solo quest'estate a Manchester, l'attaccante olandese sta incontrando molte difficoltà e lo United potrebbe decidere già di rinunciarci.

