Osimhen-Juve, nessuna trattativa ma Giuntoli vuole provarci: il punto

Osimhen, al momento non c'è alcuna trattativa tra il Napoli e la Juventus. Questo l'aggiornamento che arriva sul nigeriano dal Corriere dello Sport: "Il fattore di ottimismo per l'uomo mercato bianconero è aver già incassato una sorta di disponibilità di massima del calciatore che gradirebbe Torino come destinazione, mentre le criticità sono legate al fatto che saranno tanti i club in corsa, con il Psg in prima fila.

Al momento non c'è trattativa tra Juventus e Napoli e sarà tutt'altro che semplice convincere Aurelio De Laurentiis a cedere Osimhen ai rivali bianconeri, ma nel calciomercato può sempre accadere di tutto e il d.t. bianconero Giuntoli non ha intenzione di rinunciare al suo sogno senza provarci. Anche lo stipendio del centravanti attualmente in prestito al Galatasaray è pesante, ma il 26enne di Lagos beneficia ancora degli effetti del Decreto Crescita e quindi il suo ingaggio rappresenta un nodo secondario, non insormontabile".