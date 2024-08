Osimhen non accetta l'Al Ahli? Gli arabi fanno fare le visite mediche a un altro bomber

L'Al Ahli potrebbe essere il prossimo club di Victor Osimhen. In attesa di chiudere la trattativa con il Napoli e con l'entourage del centravanti nigeriano, però, il sodalizio saudita si starebbe cautelando, trattando anche per Ivan Toney, bomber del Brentford, col quale però non c'è ancora un accordo.

Nel frattempo, però, l'Al Ahli fa svolgere le visite mediche al nazionale inglese. Come riferito da Sky Sports UK, infatti, Toney è arrivato per le visite mediche nel centro di Londra in vista di un possibile trasferimento ad Al Ahli. Chiaramente gli arabi ne prenderanno uno solo, tra lui e Osimhen, ma non vuole lasciare nulla al caso.