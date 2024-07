Osimhen, non solo la clausola: addio frenato anche per un altro motivo

Victor Osimhen e il Napoli, storia di un addio che non si è consumato. Leggere bene le avvertenze: c’è tutto il tempo per concretizzare la cessione, ma un dato è abbastanza eloquente.

Un’offerta a tre cifre per il numero 9 non è stata ancora recapitata al club di De Laurentiis. Colpa di una clausola rescissoria alta (130 milioni) e di un’annata difficile che naturalmente ha condizionato pure Osimhen. Di sicuro non si è scatenata l’asta che forse il Napoli immaginava. L’ingaggio molto alto (10 milioni) pesa nella scelta delle big europee. Lo scrive Repubblica.