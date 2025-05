Osimhen, offerta choc dall'Al Hilal: promessi 120 mln in tre anni!

vedi letture

Victor Osimhen continua a essere uno dei profili più ambiti del panorama internazionale. Mentre in Italia - con la Juventus particolarmente interessata - e in Inghilterra si sogna un suo ritorno in Europa, l’attaccante nigeriano è finito al centro di una maxi offensiva da parte dell’Al-Hilal.

Come scrive il portale francese Foot Mercato, il club saudita è pronto a fare sul serio pur di assicurarsi il classe ’98, oggi 26enne. In prestito dal Napoli al Galatasaray, Osimhen ha vissuto una stagione da protagonista assoluto in Turchia, mettendo a referto ben 36 gol e 8 assist in 40 presenze complessive.

Numeri che hanno convinto l’Al-Hilal a mettere sul piatto un’offerta faraonica: 120 milioni di euro in tre anni di contratto. L’obiettivo è chiaro: chiudere l’operazione in tempi brevi per avere il giocatore a disposizione in vista del Mondiale per Club, dove è attesa anche la sfida contro il Real Madrid il prossimo 18 giugno. Il pressing saudita è partito: ora la palla passa a Osimhen.