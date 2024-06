Osimhen, può sfumare anche la pista Arsenal che risparmierebbe con Gyökores

vedi letture

Il bomber del Napoli piace all'Arsenal, ma il suo collega Viktor Gyökores, 29 gol in campionato con lo Sporting Lisbona, ha 26 anni, costa meno

Dove finirà Victor Osimhen? Il nigeriano è in attesa di conoscere il proprio futuro, ma molti club stanno facendo scelte differenti e il nigeriano rischia di diventare un caso di mercato. Il Corriere dello Sport scrive così sulla pista Arsenal: "Il bomber del Napoli piace all'Arsenal, ma il suo collega Viktor Gyökores, 29 gol in campionato con lo Sporting Lisbona, ha 26 anni (è suo coetaneo), costa meno (ha una clausola di 100 milioni) e ha un ingaggio decisamente inferiore.

Piaceva anche al Napoli ma dal Portogallo raccontano del forte interessamento dei Gunners che scegliendo eventualmente lui saluterebbero Osi. In Premier League, per il 9 del Napoli, ci sarebbe sempre il Manchester United, che lo ha seguito in passato, ma anche in questo caso si resta al puro interesse e gradimento", scrive il quotidiano sulle difficoltà che si riscontrano per la cessione di Osimhen.