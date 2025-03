Osimhen, tutte le big in fila per 75mln: Liverpool in pole, ma ci sono più di 7 club!

Victor Osimhen continua a segnare a valanga, tra Galatasaray e Nigeria. Ed oltre a strappare la copertina in Turchia ogni settimana, ha già cominciato a conquistare titoli in giro per il mondo e si candida ad essere il capocannoniere delle trattative che animeranno l’estate. La clausola rescissoria è fissata a 75mln e per Osimhen c'è già una lunga fila. Secondo il Corriere dello Sport, il Galatasaray è pronto ad acquistarlo (ci ha già provato a gennaio offrendo 65 milioni) ma non solo:

"Il Liverpool si è attivato ancora dopo averci provato ad agosto: è sempre in prima linea e ha fatto sapere di essere pronto a investire. Sullo sfondo ci sono il Manchester United e il Psg. In Spagna s’è già mosso il Barcellona per il dopo Lewandowski. In Arabia, invece, tra gli interessati ci sono l’Al-Hilal e soprattutto l’Al-Nassr di Pioli: a gennaio ha offerto al giocatore 12 milioni di ingaggio ma lui ha deciso di restare in Turchia. Poi, la variabile Juventus: Giuntoli lo ha portato al Napoli e lo porterebbe volentieri anche a Torino, ma in questo caso servirebbe un accordo con De Laurentiis. L’ultima parola spetterà a Osi",