Ottimismo per Elmas e contatti per Brescianini! Tmw: “Ma uno esclude l'altro”

vedi letture

Il Napoli è ottimista nel potere concludere positivamente la trattativa per il ritorno di Eljif Elmas dal Lipsia. Il macedone - riferisce TMW - ha fatto capire di volere indossare la maglia azzurra e tornare in un campionato che lo ha adottato dopo le stagioni in Turchia, ma anche negli ultimi sei mesi quando è stato in prestito al Torino. I granata hanno deciso di non utilizzare l'opzione per portarlo definitivamente in Piemonte, lasciandolo quindi ai tedeschi. Elmas comunque rimane in uscita e c'è un'offerta da 1,5 milioni di euro più 11,5 per il diritto di riscatto.

D'altro canto Elmas ha raccolto 189 presenze al Napoli in quattro stagioni e mezzo. Ha vinto uno Scudetto con Luciano Spalletti in panchina, salvo poi essere ceduto a gennaio del 2024. dietro la cifra di 23 milioni di euro. In Bundesliga non ha avuto un grosso impatto con la nuova realtà, con solamente 16 presenze in campionato e zero gol prima del ritorno in A.

E Brescianini? Sedotto e abbandonato un anno fa, è un nome che torna in lista, ma è probabile che uno escluda l'altro. Fra oggi e domani sono previsti dei nuovi contatti tra le parti. Una sua cessione aprirebbe le porte dell'Atalanta a Yunus Musah, del Milan.