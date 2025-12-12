Nome nuovo a centrocampo, piace Touré: azzurri sul talento del Pisa

Idrissa Toure è il nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Il talento del Pisa è un giocatore che interessa al club azzurro come si legge su Tmw: "Preso dal Werder Brema nel 2018, il resto è storia nostrana. A ventisette anni sta vivendo la sua prima grande stagione da protagonista nella massima serie italiana. Ben 12 presenze, 1 gol e 1 assist per il classe 1998 di Berlino, diventato a tutti gli effetti un fludificante di gamba e spinta a tutta fascia che fa gola a molti. Lo stesso giocatore ne ha parlato in passato, di questo cambio da interno a esterno. "Prima di un'amichevole, in ritiro con Inzaghi, mi fece allenare da laterale, dicendomi che mi avrebbe provato li, perché credeva che avrei potuto farlo. Gli dissi che sarei andato dove mi avrebbe messo. Già mister D'Angelo la tattica prevedeva che mi sarei allargato. Dopo due, tre partite, facendo bene, sono rimasto li. Mi piace molto. Per le mie caratteristiche è ideale". Touché.

E il futuro? In primis, la volontà del Pisa: i nerazzurri non vogliono far partire i propri big e blindare Touré (e gli altri) a gennaio, considerandoli necessari per la salvezza. L'Inter sembra concretamente interessata, per il fisico e per le potenzialità atletiche e tattiche del tedesco, considerato ideale vice Denzel Dumfries. Anche al Napoli non dispiace, se dovesse restare con la difesa a tre. E in Germania in molti prendono appunti...".