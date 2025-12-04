Pellegrini resta nel mirino, Tmw: "Rinnovo lontano con la Roma e il Napoli c'è"
La società azzurra lavora al mercato per gennaio. Serve un centrocampista e ci sono tanti nomi, come quello di Kobbie Mainoo dello United ma non solo. La redazione di Tmw, infatti, fa sapere che il Napoli non perde però di vista neppure la pista Pellegrini. I discorsi per il rinnovo con la Roma non registrano novità e quindi la questione futuro è più che mai aperta.
Complicate anche altre possibilità. A cominciare da Frattesi, che l'Inter non ha intenzione di cedere nel mercato di gennaio. Stesso discorso pure per Atta, che sta disputando una grande stagione nell'Udinese e almeno fino a giugno rimarrà in bianconero. Infine l'ultimo nome da monitorare è quello di Frendrup anche se la valutazione del Genoa è decisamente alta.
