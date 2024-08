Per Conte un arrivo ed un reintegro: Manna riparte per Londra

vedi letture

Prosegue, tra campo e mercato, la settimana del Napoli che porterà alla sfida già delicatissima al Maradona contro il Bologna. Ieri alla ripresa della preparazione, senza Kvaratskhelia in permesso per stare vicino alla moglie che sta per partorire a a Tbilisi, lunga sessione in sala video per analizzare gli orrori del secondo tempo di Verona. Rispetto alla trasferta che ha aperto il campionato, Antonio Conte potrà contare su Alessandro Buongiorno, un recupero che cambierà fisionomia alla difesa e permetterà a Di Lorenzo di rialzarsi da esterno, ma non solo.

Un arrivo ed un reintegro

Superati i problemi burocratici nella giornata di ieri, questa mattina arriverà l'annuncio di David Neres che farà anche il suo primo allenamento in gruppo. Il brasiliano sarà regolarmente a disposizione per la sfida al Bologna. In gruppo ieri è tornato intanto anche Gianluca Gaetano: la trattativa con il Cagliari non è mai entrata in una fase avanzata e Conte, che ad oggi non ha alternative in mediana, ha deciso di richiamarlo dal gruppetto degli esuberi (ed in caso di permanenza si riaprirebbe anche il discorso rinnovo) formato da Osimhen, Folorunsho e Mario Rui (vicino ai brasiliani del San Paolo)

A Londra per sbloccare il mercato?

Il ds Manna potrebbe presto partire per una nuova missione inglese. Tante le situazioni aperte: a partire ovviamente da Romelu Lukaku, in uscita dal Chelsea dove si allena con i fuori rosa. Il Napoli resta fermo sull'offerta da 30mln di euro e attende l'apertura dei blues per un giocatore che non rientra nei piani ed ha un ingaggio pesante. Da capire anche se arriverà l'ok del Brighton per Billy Gilmour mentre per McTominay dello United c'è necessità di monetizzare dall'addio di Osimhen, ma per il nigeriano probabilmente solo a fine mercato arriveranno offerte al ribasso.