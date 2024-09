Perché il Galatasaray vuole Osimhen? Icardi è out, ma poi giocheranno insieme

Nelle ultime ore è emersa la possibilità che Victor Osimhen vesta la maglia del Galatasaray. Il Napoli risparmierebbe l'ingaggio e chiuderebbe una cessione che, dopo il termine del mercato in Italia e nei campionati top, sembrava impossibile per questa sessione estiva. Ma perché il Galatasaray vuole Osimhen? Lo specifica Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, tramite il suo sito:

"L'accelerazione del Galatasaray per Victor Osimhen è anche legato all'infortunio di Mauro Icardi. L'ex Inter starà fuori per circa un mese. [...] Il club turco ha tempo: il mercato chiuderà il prossimo 13 settembre. Inoltre, il Galatasaray punta poi a passare al 3-5-2, puntando su una coppia d'attacco formata proprio da Victor Osimhen in coppia con Mauro Icardi".