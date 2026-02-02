Lookman, Romano svela: "Il Napoli avrebbe pareggiato offerta Atletico senza il blocco"

vedi letture

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso di 4-3-2-1 ha svelato un retroscena sui movimenti del Napoli: "Non si poteva fare, altrimenti vi dico che il Napoli avrebbe sicuramente pareggiato l'offerta dell'Atletico Madrid per Ademola Lookman, per esempio, che è sempre stato un pallino. Ma il Napoli in questa sessione non poteva fare operazioni del genere e quindi sono arrivati Giovane - con una formula fantasiosa, un titolo definitivo a cifre molto basse con tanti bonus - e Alisson Santos in prestito con diritto di riscatto - 3 milioni più 15.

Insomma, il Napoli ha dovuto inventarsi qualcosa a livello di opportunità, questa è stata la scelta obbligata. Per fortuna l'infortunio di Di Lorenzo non è stato serio e quindi il club azzurro non ha dovuto aggiungere il terzino, ha voluto aspettare il suo capitano. Ma è un Napoli comunque soddisfatto e che tornerà ad investire in estate".