Piace al Napoli, Dovbyk può liberarsi dal Girona ma niente sconti: il valore della clausola

Artem Dovbyk, centravanti del Girona, è tra i possibili sostituti di Victor Osimhen. Nel contratto dell'ucraino con il club spagnolo è in essere una clausola rescissoria, a rivelare i dettagli su X è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano.

"Capisci che l'attaccante del Girona Artem Dovbyk ha una clausola rescissoria nel suo attuale contratto e vale 40 milioni di euro. Qualsiasi club desideroso di ingaggiare il centravanti ucraino dovrà pagare il valore della clausola poiché il Girona non è intenzionato a negoziare sul prezzo. La clausola è già valida per quest'estate".

🚨🇺🇦 Understand Girona striker Artem Dovbyk has release clause into his current contract and it’s worth €40m.



Any club keen on signing Dovbyk has to pay €40m as Girona are NOT intentioned to negotiate on the price.



❗️ The clause is already valid for this summer. pic.twitter.com/3qI00v450g