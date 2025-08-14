Piace al Napoli, su Fabbian anche altri due club: sondaggi di Roma e Porto

Roma e Porto negli ultimi giorni hanno chiesto informazioni per Giovanni Fabbian: il profilo del centrocampista del Bologna è molto apprezzato, ma il club felsineo al momento non vuole privarsene, racconta oggi Matteo Moretto. Sul giocatore nelle scorse settimane si era informato anche il Napoli che cerca un rinforzo a centrocampo.

Se dovesse arrivare una offerta importante la dirigenza rossoblù la andrebbe sicuramente a valutare, ma non certo una proposta in prestito con diritto. Il giocatore è stato riscattato poche settimane fa dall'Inter, che ha rinunciato anche alla re-compra. Da valutare nei prossimi giorni se gli interessamenti diventeranno più concreti.