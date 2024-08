Piaceva al Napoli, ora Kiwior è un'occasione: il Bologna ci prova in prestito con diritto

Il Bologna di Vincenzo Italiano cerca rinforzi importanti per sostituire i partenti. Nelle ultime ore, come rivela Sky Sport, ha preso quota un'ipotesi suggestiva e già sondata per altro da diverse big italiane (tra cui Inter, Milan e Napoli): Jakub Kiwior. Il polacco classe 2000 conosce bene il campionato italiano, vista l'esperienza allo Spezia tra il 2021 e il 2023, prima di accettare il trasferimento all'Arsenal per circa 20 milioni di euro.

Il Bologna è pronto a prendere Kiwior in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma l'Arsenal deve aprire alla formula. Sarà più che mai importante capire se nelle prossime ore Kiwior rimarrà fuori dalle scelte tecniche (anche in panchina) di Mikel Arteta per la sfida di Premier League contro l'Aston Villa, in programma alle 18:30.