Pinamonti, il Napoli non c'è! Rai: agente e Sassuolo mai contattati, ecco il prezzo
Tra i rumors più insistenti delle ultime ore, nell'ambito della ricerca di un centravanti dopo l'infortunio di Lukaku, c'è quello che porta ad Andrea Pinamonti, in uscita dal Sassuolo. Secondo l'esperto di mercato della Rai, Ciro Venerato, le voci sull'attaccante italiano però non sono confermate, almeno fino a questo momento.
L'agentre del giocatore, Enzo Raiola, non è stato contattato dal Napoli. Lo stesso vale per il Sassuolo (l'ad Carnevali ed il ds Oalmieri). I neroverdi non pongono veti alla cessazione ma valutano l'ex interista quasi 20 milioni di euro.. Su Pinamonti gravita da diversi giorni il Villarreal, ma come detto il Napoli per ora non ha inviato messaggi di fumo.
