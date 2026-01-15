Pio Esposito lancia l'Inter, Tmw: "ADL aveva pronti 45mln per averlo"

Pio Esposito lancia l'Inter. Suo il gol decisivo ieri contro il Lecce con cui l'Inter si è portato a +6 dal Napoli. Come ricorda Tmw, proprio in estate il club azzurro aveva provato ad acquistare il giovanissimo attaccante allenato da Chivu.

"Il presidente del Napoli, del resto, è sempre stato un estimatore di Esposito. Già prima del suo exploit al Mondiale per club, ADL aveva sondato il terreno per capire la fattibilità dell'affare, anche in tempi più lontani e per nulla sospetti. L'Inter, a differenza di quanto accaduto con altri elementi del proprio settore giovanile, su Pio non ha però mai avuto mezzo dubbio: zero aperture, da sempre, a qualsiasi operazione che staccasse la longa manus nerazzurra dal miglior talento passato per il vivaio negli ultimi anni. E nessuna risposta positiva anche alla più ricca offerta di De Laurentiis, che dopo l'infortunio di Lukaku ha messo sul piatto 45 milioni di euro. A posteriori, è proprio quell'obiettivo di mercato a segnare il primo grande solco stagionale".