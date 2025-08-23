Ultim'ora Politano rinnova fino al 2028! Moretto: "Vicino anche l'accordo con Rrahmani"

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione rinnovi in casa Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Vi confermo che Matteo Politano rinnova il proprio contratto con il Napoli fino al 2028: accordo raggiunto tra le parti proprio nelle ultime ore. Politano resta e rinnova, è vicino al rinnovo anche Amir Rrahmani, ma non solo. Insomma, il Napoli è impegnato a rinforzare la propria rosa nel corso di questa sessione di mercato, ma sta anche lavorando per confermare certi pilastri della squadra di Antonio Conte".

Sul calciomercato in entrata, da Juanlu Sanchez al centrocampista: "Chi non vestirà la maglia del Napoli è Carney Chukwuemeka. Nelle ultime settimane vi avevo fatto una lista di centrocampisti sondati dal Napoli: alcuni semplicemente sondati, altri a cui il Napoli ha rivolto maggiori attenzioni, come ad esempio Diouf a cui il Napoli era arrivato a proporre 20 milioni di euro per lui. Poi dopo l'infortunio di Romelu Lukaku sono cambiate le priorità per il Napoli, persino Juanlu Sanchez è passato in secondo piano per quanto riguarda le priorità del club. Prima si cerca di chiudere per il sostituto di Lukaku, parallelamente si tenta di tenere in piedi altre operazioni: oltre quella di Juanlu, la pista del centrocampista non avanza in modo concreto. Carney Chukwuemeka era un'idea del Napoli ma non erano stati mossi passi concreti, e nelle ultime ore il giocatore ha trovato un accordo totale e definitivo per andare al Borussia Dortmund: accordo con il Chelsea per 20 milioni di euro più bonus".