Pres. Empoli su Marianucci: "Faremo bella figura col Napoli! E' una forza della natura"

vedi letture

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Marianucci al Napoli? L’interesse da parte del Napoli c’è, l’agente di Marianucci ci ha visto lungo a prenderlo. Giuffredi ha diversi calciatori nell’Empoli e quando Marianucci è tornato dal prestito l’ha preso Giuffredi in procura. Marianucci è una forza della natura, è altissimo e fa 160 chili di panca. E’ un ragazzo che ha qualità tecniche per essere un difensore, ma fino alla Primavera faceva il centrocampista.

Con la palla tra i piedi riesce a trovare i compagni tra le linee con sicurezza. Faremo bella figura col Napoli e col presidente De Laurentiis. Fazzini al Napoli non ci più andato, ma se ci fosse stato Giuffredi di mezzo il calciatore sarebbe stato a Napoli. Il ragazzo è andato in confusione, era stato convinto che doveva andare alla Lazio ed alla fine non s’è mosso. Poi s’è infortunato, ma quando l’abbiamo recuperato abbiamo visto quanto ci sia mancato. Con Conte sarebbe maturato ancora di più. L’allenatore? Vogliamo rinnovare, magari manteniamo i giovani di prospettiva. L’allenatore magari l’ho già scelto, ma non lo dico”.