Presto Conte avrà il vice Di Lorenzo, Tmw: domani è il giorno di Juanlu!

vedi letture

Niccolò Ceccarini, giornalista di Tuttomercatoweb.com, nel suo editoriale ha dato gli ultimi aggiornamenti su alcune situazioni di mercato legate al Napoli a partire da Fabio Miretti che potrebbe lasciare la Juventus: "Anche Miretti potrebbe partire ma solo a determinate condizioni economiche.

Il Napoli per averlo aveva proposto 14 milioni di euro più bonus ma il club bianconero chiede 20 milioni. Domani invece può essere il giorno giusto per Juanlu Sanchez al Napoli. Le sensazioni sono positive, presto Conte avrà a disposizione il vice Di Lorenzo".