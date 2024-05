Pretendente in meno per Osimhen? Romano: “Il Chelsea non intende puntare su di lui”

Il Chelsea acquisterà un nuovo attaccante quest'estate. E’ un obiettivo in vista della prossima stagione, ma non sono in corso trattative o colloqui per Victor Osimhen, con o senza Romelu Lukaku nell’operazione. A riferirlo su X è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, che poi aggiunge: “Il Chelsea per ora non ha intenzione di puntare su Osimhen. Lukaku e Broja sono in partenza”.

️ Chelsea will sign new striker this summer as part of next season plans but no negotiations or talks taking place for Victor Osimhen, with or without Lukaku in the deal.#CFC are not planning to go for Osimhen as of now.



Lukaku and Broja, expected to leave. pic.twitter.com/vXPkRa9eZt