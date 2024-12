Psg di nuovo su Osimhen? Milan in pressing per la punta di Luis Enrique

Victor Osimhen potrebbe tornare nel mirino del Psg. Questo perché il club francese apre all'addio di un suo attaccante, uno di quelli che in estate era rimasto bloccando di fatto l'arrivo del nigeriano. Si tratta di Randal Kolo Muani, francese classe 1998 che non rientra più nei piani di Luis Enrique e che il Milan, secondo Sky Sport, sta cercando per gennaio.

I rossoneri hanno chiesto il prestito ai francesi, ma c'è il nodo dell'ingaggio e la situazione non è semplice. L’attaccante verrà ceduto nel mercato invernale, ma ha uno stipendio molto alto (cinque milioni di euro più bonus). Osimhen intanto brilla al Galatasaray: a giugno la clausola valida per l'estero sarà di 75 milioni, a gennaio salirà a 81 per tutta la sessione invernale dei trasferimenti, sempre solo per i club stranieri.