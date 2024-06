Pupillo di Conte, Hojbjerg lascerà il Tottenham: piace a due big di Serie A

Protagonista con la Danimarca agli Europei, Pierre Hojbjerg lascerà il Tottenham in estate. A riferirlo è TMW. Nelle ultime settimane sia l'Inter che il Milan hanno chiesto informazioni agli Spurs per il centrocampista seguito dal Napoli a gennaio.

La valutazione è di 15 milioni di euro circa, mentre il danese percepisce circa 3,3 milioni di euro. Entrando però nell'ultimo anno di contratto non è detto che non possa abbassare le proprie richieste per un contratto più lungo. Su Hojbjerg c'è anche l'Atletico Madrid.