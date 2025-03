Quattro colpi per la Champions: ci sarà una new entry anche a destra

"Il Napoli prenderà un centrocampista al di la della questione di Anguissa, magari ci riproverà per Davide Frattesi che era un pallino già di gennaio. Prenderà anche un vice Di Lorenzo giovane. Il mercato sarà interessante". Lo dice Gianluca Di Marzio, esperto Sky Sport di mercato, con le ultime sugli azzurri che cercano anche Federico Gatti per la difesa e Lorenzo Lucca per l'attacco (richiesta esplicita di Conte).

Insomma, con il ritorno in Champions League la società potrebbe regalare all'allenatore almeno quattro nuovi acquisti e una rosa che, come spesso ha ricordato Conte, andrà non solo rinforzata ma anche allungata numericamente. Frattesi, 25 anni, gioca poco all'Inter. A gennaio poteva tornare alla Roma. Per caratteristiche è la mezzala perfetta per Conte: dinamismo, gol e dunque tempi di inserimento.