Questione rinnovi centrale: Meret a un passo, Anguissa valuta sirene inglesi

Antonio Conte si concentrerà sull’aspetto mentale del suo Napoli, mentre la società si muove già sul mercato per la prossima stagione. Per quanto riguarda i rinnovi, sono in corso trattative con l’agente di Alex Meret, il cui contratto scade nel 2025. L’obiettivo è prolungare l’accordo fino al 2027, con un adeguamento dell’ingaggio che dovrebbe essere aumentato fino a 2,5 milioni a stagione.

La situazione di Frank Anguissa è più complessa: il suo contratto scade a giugno, ma il Napoli ha un’opzione per estenderlo fino al 2027. La società ha avviato contatti per prolungare l’accordo fino al 2029, ma il centrocampista camerunense sta prendendo tempo per valutare le offerte, poiché ha suscitato l’interesse di diversi club inglesi. A riportarlo è Tuttosport.