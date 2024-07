Rabiot-Napoli impossibile, da Torino: "Solo una voce, ha stipendio troppo alto"

Il Napoli si muove anche a centrocampo, servirebbe un colpo, soprattutto in caso di uscite. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, da Torino rimbalza ancora la voce che Conte vorrebbe Adrien Rabiot (svincolato dalla Juve al 30 giugno) per rinforzare il centrocampo. Il francese però ha un ingaggio molto alto, fuori dai parametri della società partenopea che comunque ci starebbe provando.