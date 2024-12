Rafa Marin può partire a gennaio? Conferme da Sky: c'è il Como!

Rafa Marin potrebbe lasciare il Napoli nel corso della prossima finestra di mercato. Fin qui ha trovato poco spazio, come del resto tanti delle riserve della formazione di Antonio Conte, ma il difensore spagnolo per crescere potrebbe pensare di andare a giocare con maggiore continuità. E, stando a quanto riferito da Sky Sport, sulle sue tracce c'è il Como.

