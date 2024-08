Rai - Arthur, Conte non lo gradisce: non lo ritiene funzionale al suo gioco

Il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha riferito le ultime sul mercato del Napoli a partire da Arthur Melo, nuovo nome per il centrocampo del Napoli. Il club azzurro e la Juventus sono in contatto per il brasiliano, ma Antonio Conte non è interessato al giocatore.

L’allenatore del Napoli non lo ritiene funzionale al suo gioco. Per gli esterni destri c’è anche il nome di Lirola oltre a quello di Ebimbe dell’Eintracht Francoforte. Amrabat nn rientra invece nei piani del club partenopeo.