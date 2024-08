Rai - Conte vuole altri due rinforzi: ritiene folle non completare la rosa con l’addio di Osimhen

Il mercato del Napoli non è per niente finito, né quello in entrata né quello in uscita, stando a quanto riferito da Ciro Venerato. Il giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport si è espresso così ai microfoni di Rai News 24: "Ore di attesa per Antonio Conte. Ha chiesto altri due rinforzi entro la mezzanotte.

Ritiene folle non rinforzare la rosa con altri due innesti. La dirigenza dopo aver incassato i soldi per Oshimen è chiamata ad accontentare il suo top coach. Servono un centrocampista ed un esterno destro. Conte attende fatti a poche ore dalla chiusura. Rosa incompleta per ora".