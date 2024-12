Rai - Danilo-Napoli, colloquio con l’intermediario italiano. Le altre piste per la difesa

Nel corso di ‘Terzo Tempo Calcio Napoli’ su Televomero, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato delle operazioni in difesa del Napoli per la finestra di gennaio: "Il Napoli ha avuto un approccio importante con l’intermediario italiano di Danilo, lo stesso che l’ha portato dal City alla Juve, ma non ha ancora chiamato Giuntoli. Evidentemente vuole capire i margini con la trattativa economica col calciatore, che tra sei mesi è in scadenza, e poi eventualmente presentarsi a Torino. Non l’ha fatto ancora perché probabilmente sta valutando altre opzioni anche anagraficamente più importanti e anche forese perché sa che la Juve potrebbe replicare chiedendo un calciatore che De Laurentiis non darà mai a nessuna squadra italiana: Raspadori.

Per quanto riguarda le altre piste c’è stato un no dell’Arsenal per il prestito di Kiwior, in questo momento il Napoli non ha la disponibilità per dare 25-30mln che chiedono i Gunners. Dragusin non intende muoversi dalla Premier, anche perché chi viene al Napoli sa che può rischiare la panchina siccome c’è la coppia collaudata Rrahmani-Buongiorno. C’è anche chiusura da parte del Tottenham che lo dismette solo a titolo definitivo, quindi la pista Dragusin è la meno percorribile. Smentisco l’interesse del Napoli per Skriniar, non interessa per l’ingaggio alto e per motivi tattici. La pista Bijol può essere caldeggiata da De Laurentiis per i buoni rapporti con Pozzo, ma non mi risulta sia caldeggiata da Conte, che ritiene il calciatore più adatto alla difesa a tre. Lasciata, invece, aperta la porta che va verso Luiz Felipe perché il Napoli lo valuta insieme ad altre squadre visto che già conosce il nostro campionato. Ismajli è un giocatore che a giugno si svincola, quindi potrebbe essere un investimento più per l’estate, non è tra le primissime scelte. Al momento non ne ha parlato col presidente Corsi ma solo con l'agente. De Vrij è stato proposto al Napoli e ad altri club italiani e stranieri dalla sua agenzia di procura".