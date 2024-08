Ultim'ora Rai - Gilmour, Conte lo aspetta in settimana: da limare base fissa e bonus, le cifre

A riferirlo ai microfoni della 'Domenica Sportiva' è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.

Nei prossimi giorni Aurelio De Laurentiis staccherà un assegno da 43 mln per Antonio Conte. 28 mln più bonus per David Neres, che tra poche ore sosterrà le visite mediche a Villa Stuart. Nei prossimi giorni agli acquisti si aggiungerà un pupillo di Conte, Billy Gilmour. Si stanno ancora limando alcune differenze sul fisso e sul bonus ma ci siamo, 12mln più 3-4 di bonus. Conte aspetta lo scozzese già in settimana.

Manca ancora un centrocampista all'appello dopo che è saltato clamorosamente Brescianini. Si fa il nome di Scott McTominay, ma nel frattempo il Fulham ha già offerto i 30mln che chiede lo United.