Rai - Pellegrini resterà alla Roma! Il Napoli non ha mai affondato per due motivi

Nel corso della ‘Domenica Sportiva’, il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha parlato del futuro del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini: "Pellegrini ha sfruttato l'opportunità, come successo a Raspadori, che con il gol realizzato al Venezia si è praticamente tolto dal mercato. Credo che quasi certamente Pellegrini resterà ancora a Roma. Il Napoli un colloquio l’ha avuto con Pocetta, il procuratore del calciatore, ma non ha mai affondato seriamente per due motivi. Prima c’era un discorso economico, Pellegrini guadagna 6mln netti a stagione, e soprattutto c’è un discorso anche tecnico. Raspadori, negli ultimi tempi, Conte lo sta valutando come mezzala visto che in attacco ha poco spazio, nel ruolo di Pellegrini gioca McTominay, quindi ci potrebbero essere problemi anche in una squadra come il Napoli che non ha altre competizioni.

Le voci sull’Inter sono state smentite da Ausilio e Marotta, con i quali ho parlato prima che partissero per l’Arabia. Lo scambio con Frattesi non ha ragione di esserci, perché se la Roma lo vuole deve mettere 40/50mln per portarselo di nuovo nella capitale. Sull’Atalanta ho registrato rumors ma non ci sono conferme mentre so per certo che Pocetta con qualche club di Premier ha parlato”.