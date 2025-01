Ultim'ora Rai - Zaccagni, c'erano sul piatto 30mln più Ngonge: trattativa saltata, il motivo

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato Rai, nel corso de 'La Domenica Sportiva' ha parlato dell'interesse del Napoli per Mattia Zaccagni come erede di Kvaratskhelia: "Zaccagni s’è chiamato fuori poche ore fa. Il Napoli era disposto a intavolare un’operazione con la Lazio, magari offrendo 30 milioni più Ngonge che piace a Baroni, ma il ragazzo anche lui fino a giugno non intende muoversi. E quindi dopo il no del Bologna per Ndoye, resta Garnacho il grande obiettivo.

Al momento non ci siamo con le cifre: pochi giorni fa c’è stata una lunga call tra il ds Manna e i dirigenti del Manchester United. Il Napoli è arrivato a offrire 50 milioni con bonus, loro sono fermi a 70 milioni. Nei prossimi giorni Manna richiamerà il Manchester United”.