Ufficiale

Raspadori all'Atletico, arriva anche l'annuncio del Napoli: "Grazie, Jack!"

Oggi alle 16:57Calciomercato Napoli
di Redazione Tutto Napoli.net

Dopo l'annuncio dell'Atletico Madrid, arriva anche quello della SSC Napoli, in merito alla cessione a titolo definitivo di Giacomo Raspadori al Club Atletico de Madrid. Il Napoli ripercorre anche brevemente il percorso dell'attaccante in azzurro: "Il 28 agosto 2022 Jack fa il suo esordio in azzurro, in occasione del pareggio del Franchi contro la Fiorentina.

Il 10 settembre il suo primo indimenticabile sigillo al Maradona, decidendo nei minuti finali la partita contro lo Spezia. Quattro giorni dopo Jack sigla la sua prima rete in Champions, nella vittoria per 0-3 ad Ibrox contro i Rangers. Con il Napoli ha collezionato 109 presenze, firmando 18 gol e 10 assist, contribuendo alla conquista di due scudetti. Grazie, Jack!"