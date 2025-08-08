Ufficiale Raspadori assente alla presentazione di squadra: ha già lasciato il ritiro

In questi minuti si sta tenendo in piazza a Castel di Sangro la presentazione della squadra. Sul palco sono stati invitati a salire tutti i calciatori attualmente presenti nella rosa del Napoli, ma c'è un grande assente: nessuna traccia di Giacomo Raspadori. Insomma, un'ulteriore conferma della sua cessione all'Atletico Madrid. Il calciatore italiano è stato infatti autorizzato a lasciare il ritiro per dirigersi verso la Spagna, dove nelle prossime ore svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con il Colchoneros.