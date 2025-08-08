Ufficiale
Raspadori assente alla presentazione di squadra: ha già lasciato il ritiro
TuttoNapoli.net
In questi minuti si sta tenendo in piazza a Castel di Sangro la presentazione della squadra. Sul palco sono stati invitati a salire tutti i calciatori attualmente presenti nella rosa del Napoli, ma c'è un grande assente: nessuna traccia di Giacomo Raspadori. Insomma, un'ulteriore conferma della sua cessione all'Atletico Madrid. Il calciatore italiano è stato infatti autorizzato a lasciare il ritiro per dirigersi verso la Spagna, dove nelle prossime ore svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con il Colchoneros.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina De Bruyne a Dazn: "Napoli? Ho deciso due giorni prima di firmare! Tante offerte, decisivo un confronto..." di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoRileggi liveCastel di Sangro, 14mila presenze al giorno! Sindaco: "Risultato storico!", pres. Abruzzo: "Polemiche sterili, alimentano razzismo"
Arturo MinerviniRileggi liveMilinkovic-Savic in conferenza: "Da marzo sapevo del Napoli, volevo fortemente venire! Non mi sento né 1° né 2°”
Arturo MinerviniMcTominay: "Scudetto non ha cambiato nulla, amma fatica’...always! Su De Bruyne e le amichevoli..."
Antonio NotoRileggi liveNapoli-Casertana 1-1, (Vano 35', Politano 43'): Politano rimedia con una magia, si rivedono gli scozzesi
Antonio NotoRileggi liveIncontro con i tifosi, Rrahmani: "Che dramma a Parma...", Lucca: "Sogno Scudetto!", Beukema: "Conte mi chiamò a Ibiza", Marianucci: "Che emozione"
Antonio NotoUfficialeOsimhen lascia il Napoli! Il Galatasaray lo acquista a titolo definitivo: il comunicato
Christian MarangioRileggi liveCastel di Sangro, day 2: seduta pomeridiana, tattica e partitella! Out in 5
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com