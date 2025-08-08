Raspadori-Atletico, ecco i bonus nel dettaglio: cifre e quando scatteranno

Giacomo Raspadori è ormai a un passo dal trasferimento all'Atletico Madrid, i Colchoneros hanno raggiunto un accordo totale con il Napoli sui dettagli e sulla formula dell'operazione. L'attaccante classe 2000 verrà ceduto a titolo definitivo per una cifra che potrà raggiungere complessivamente i 26 milioni di euro, pagabili in tre rate.

Come riporta Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, la parte fissa è di 22 milioni di euro, poi ci sono altri 4 milioni di euro di possibili bonus. I primi 2 milioni di euro di bonus sono facilmente raggiungibili: sono legati alla qualificazione dell'Atletico Madrid alla prossima Champions League (quindi il club spagnolo deve classificarsi nelle prime quattro posizioni della Liga). Altri 2 milioni di euro di bonus sono più difficili da attivare (ma comunque non impossibili): il Napoli li incasserà solo se i Colchoneros si qualificheranno almeno ai quarti di finale di Champions.