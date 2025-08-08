Raspadori-Atletico, il retroscena: affare nato settimane fa (c'entra Ruggeri)

vedi letture

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano ha raccontato i dettagli e i retroscena dell'operazione che ha portato Giacomo Raspadori dal Napoli all'Atletico Madrid. Di seguito le sue dichiarazioni: "Giacomo Raspadori sarà un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid, affare fatto con il Napoli. Proprio oggi i due club hanno chiuso un'operazione che è nata settimane fa, ve la voglio raccontare. Durante la trattativa tra l'Atletico Madrid e l'Atalanta per Matteo Ruggeri, è nato il nome di Raspadori in ottica Colchoneros.

I procuratori di Raspadori sono gli stessi di Ruggeri. Quindi di fatto in quell'occasione il nome di Raspadori è stato proposto all'Atletico, si sapeva che l'Atletico stesse cercando un profilo del genere per l'attacco e si è creata l'occasione per parlare di Jack in quel momento lì. Poi dopo l'Atletico si è preso il suo tempo e ha valutato diversi profili: ha provato a capire le condizioni di Lookman, ha provato a chiudere per Millot che poi all'ultimo ha scelto l'Arabia Saudita. Così l'Atletico ha iniziato a considerare con più forza l'opzione Raspadori, negli ultimi giorni ha mosso i primi passi concreti fintanto che oggi ha presentato l'offerta giusta per chiudere l'affare".