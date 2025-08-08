Raspadori-Atletico, Romano: "Anche 4mln di bonus al Napoli, le cifre definitive"

Giacomo Raspadori è sempre più vicino all'Atletico Madrid. Le ultimissime arrivano direttamente da Fabrizio Romano tramite il suo account Youtube: "L'Atletico è arrivato molto forte su Raspadori e ha raggiunto un accordo con i procuratori del giocatore, gli stessi di Ruggeri. Raspadori ha accettato un contratto di cinque anni. L'accordo tra Napoli e Atletico Madrid si sta chiudendo intorno ai 22 milioni di euro di base fissa più 3-4 milioni di bonus per arrivare a 25-26 milioni.

Il giocatore è pronto a provare un'esperienza all'estero. Anche lo scorso gennaio poteva partire e anche a inizio estate aveva delle richieste dalla Francia, dall'Inghilterra, dall'Italia. Ma adesso l'Atletico è in chiusura. Il Napoli dovrà approvare gli ultimi dettagli e poi Raspadori si potrà considerare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. I due club sono in contatto costante in questo venerdì per arrivare al traguardo dell'operazione entro sabato".

