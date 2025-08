Raspadori-Atletico, Romano: "Contatti con gli agenti, ma ancora nessuna offerta al Napoli"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato sul proprio canale Youtube del futuro di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli: "Resta un'opzione per l'Atletico Madrid, dopo il contatto avuto coi suoi agenti durante l'operazione Ruggeri, stessi agenti di Ruggeri che è andato l'Atletico dell'Atalanta. Lì l'Atletico si è informato su Raspadori, ha continuato i contatti anche negli ultimi giorni.

Quindi l'Atletico Madrid ha avuto nuovi contatti con gli agenti di Jack Raspadori nelle ultime 24-48 ore per essere informati sull'eventuale condizione dell'operazione con il Napoli. Vedremo se arriverà un'offerta ufficiale al Napoli per Raspadori dell'Atletico, ma i pensieri sono continuati. Anche perché al momento l'Atletico Madrid non ha ancora un ok definitivo per andare a chiudere l'operazione, Enzo Millotot dallo Stoccarda che è stato la priorità per diverse settimane. E allora Raspadori resta uno dei nomi sulla lista dell'Atletico con dei contatti in corso con i suoi agenti".