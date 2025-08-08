Raspadori-Atletico, siamo già in chiusura! Romano: “Ultimi dettagli e la cifra finale”

vedi letture

Giacomo Raspadori è ormai a un passo dall'Atletico Madrid. Nelle ultime ore c'è stata l'accelerata decisiva, con i Colchoneros che hanno raggiunto un accordo con il calciatore e si sono portati avanti anche nei discorsi col Napoli, inviando una proposta ufficiale che dovrebbe essere quella decisiva per la buona riuscita dell'operazione.

A raccontarlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano tramite X: "L'Atlético Madrid è vicino all'accordo per Giacomo Raspadori dopo l'offerta ufficiale inviata oggi! Ultimi scambi tra i due club sui dettagli, il compenso e la struttura dell'accordo. Raspadori ha detto sì all'Atletico, contratto pienamente concordato, come rivelato questa mattina".

Il collaboratore di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, ha aggiunto tramite il suo account X anche ulteriori dettagli: "Giacomo Raspadori è a un passo dall'Atlético Madrid. Accordo verbale tra le parti. Cessione per un importo complessivo di circa 22 milioni di euro. Ultimi dettagli formali prima della chiusura".