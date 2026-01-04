Raspadori, Gazzetta: chiede ingaggio superiore a quello percepito a Madrid

Oggi alle 10:00
di Pierpaolo Matrone

È soprattutto una questione economica per Giacomo Raspadori. La trattativa che può portare l'ex azzurro alla Roma, però, non è semplice. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Nazionale ha chiesto ai giallorossi uno stipendio da 3,8 milioni netti a stagione, superiore ai 3,5 percepiti all’Atletico Madrid. La Roma si considera in vantaggio e attende il giocatore a Trigoria, forte di un’intesa di massima con il club spagnolo.

Restano sullo sfondo Napoli e Lazio, ma gli azzurri, vincolati al saldo zero, dovrebbero prima cedere elementi pesanti come Lucca o Lang. La distanza, al momento, è tutta nei dettagli economici.